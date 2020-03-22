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Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, нужна ли "Звездочка"

22 марта 2020, 13:54

"Звездочка" – пережиток прошлого, сказал педиатр.

Евгений Комаровский поделился, что Звездочка ни от чего не помогает – Коронавирус 2020
"Звездочка" ни от чего не помогает, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Вьетнамский бальзам "Звездочка", оксолиновая мазь и "синяя лампа" во время пандемии коронавируса ни от чего не помогают.

Эти средства являются пережитком прошлого, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский

Медик подчеркнул, что использование "синей лампы" не навредит организму. По словам врача, он рекомендует "синюю лампу", если бабушка вместо походов по супермаркетам греет ею дедушку.

"Во времена СССР были рефлекторы, куда вкручивали лампу синего цвета и грели ей все, что можно греть, считая, что этот синий свет спасает от всего. Это пережиток прошлого – ни синяя лампа, ни оксолиновая мазь, ни бальзам вьетнамский "Звездочка" не помогают ни от чего", – утверждает эксперт.

Ранее научный директор Национального института инфекционных заболеваний им. Лазаро Спалланцани (находится в Риме), профессор Джузеппе Ипполито говорил, что в Италии для лечения коронавируса из Китая используют подход Всемирной организации здравоохранения.

Эксперт добавил, что во время лечения вируса используют, в частности, антивирусный препарат Remdesivir и препарата Tocilizumab.

Евгений Комаровский коронавирус Звездочка
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