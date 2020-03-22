"Через одного идиот": киевляне устроили ад в магазинах из-за ужесточения карантина

Очередь в магазине МЕТРО / strana.ua

В Киеве с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек.

Как говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА, руководители сети продуктовых магазинов и аптек должны обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм.

В преддверии введения жестких карантинных мер киевляне решили пополнить свои запасы в магазинах и супермаркетах.

При этом во многих торговых точках образовались большие очереди из людей, которые скупают товары накануне ужесточения карантина.

В частности, в одном из магазинов сети МЕТРО в очереди было не менее 70 человек, а на парковке магазина также был "аншлаг".

В Сети пользователи бурно отреагировали на новые ограничительные меры из-за карантина:

"Понапридумывали, млять! Кто (а главное - как?) эту х?%йню будет контролировать?? Лучше бы масками обеспечили народ, вместо того, чтобы тоннами за границу вывозить, Уё*ки!", "В Италии тоже так начиналось. "Не создавайте панику" и прочие хиханьки. Теперь трупы не успевают вывозить. Не лучше ли все-таки подстраховаться? Береженого и Бог бережет", "И правильно!!! Раз наш народ через одного идиот", - комментируют происходящее в Facebook.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые ограничения в рамках карантина. В продуктовых магазинах и аптеках может находится не более 1 человека на 10 квадратных метров.