"Тоже сдал тест": в Раде рассказали о новом подозрении на коронавирус у нардепов

Александр Лукашев / @ukr.alexandr.lukashev

Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Александр Лукашев сдал тест на коронавирус., сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Насколько я знаю, то все, которые по экологическому комитету, они до сих пор находятся на самоизоляции, с ними все в порядке. Те, кто контактировал с Шаховым, - тоже. Какая-то информация есть по Лукашеву из ОП-ЗЖ. Но, кажется, тоже у него не подтвердилось... Он тоже сдал тест, якобы не подтвердилось", - рассказала она УНИАН.

Говоря о состоянии нардепа от группы Доверие Сергея Шахова и госпитализацией депутата этой же группы Сергея Вельможного, у которого были симптомы, похожие на коронавирус, она сообщила, что результаты теста последнего будут известны сегодня ближе к вечеру.

"Тест Вельможного будет, результаты теста будут сегодня в 17.00. Он действительно заболел, у него есть температура, но его диагноз еще не подтвержден", - отметила Кравчук.

На вопрос, есть ли в связи с ситуацией с Шаховым планы, чтобы Верховная Рада точно не собиралась физически, Кравчук пояснила: "Нет. Потому что, например, сейчас количество депутатов, которые не в самоизоляции и здоровые, гораздо больше 226".

Так, считает она, было бы "очень безответственно", если бы Рада заявила, что не будет собираться в этой ситуации.

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"Но там могут быть определенные ограничения. Например, если подтверждается сегодня вечером диагноз Вельможного, то в принципе, Комитет правовой политики, куда он входит, и даже рабочая группа по медицинскому закону, по идее, должны были бы пойти на самоизоляцию. А если будет еще какой-то случай в другом комитете, то вы понимаете", - сказала Кравчук и добавила, что таким образом, теоретически, количество депутатов, которые могут участвовать в заседании, может стать меньше 226, что является минимально необходимым количеством для принятия решений.

Напомним, Сергей Шахов сообщил о том, что подцепил китайский вирус, после того, как ездил во Францию и Швейцарию. Позже стало известно, что жена нардепа тоже заболела.

Как известно нардеп от ОП-ЗЖ Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом французским политиком Жаном-Люком Рейтцером. 68-лентний Рейтцер находится в больницу Мюлуза в тяжелом состоянии, у него серьезные проблемы с дыханием. Медики поставили французскому политику диагноз "коронавирусная инфекция". Позднее стал известен результат теста на коронавирус нардепа Волошина.