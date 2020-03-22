Коронавирус в Украине: в Минздраве опростоволосились из-за числа выздоровевших

В Минздраве сообщили новые данные о количестве людей, которые побороли коронавирус в Украине, и опростоволосились / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в стране по состоянию на воскресенье, 22 марта, коронавирус (Covid-19) побороли восемь человек.

Позже в Минздаве уточнили, что у восьми человек не подтвердился диагноз "коронавирус", а поборол вирус в нашем государстве только один пациент.

"У восьми человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им сделали два повторных теста на Covid-19... У этих людей не обнаружена коронавирусная инфекция" – отметили в министерстве.

Напомним, коронавирус в Украине уже подхватили 47 человек, трое из инфицированных – скончались. Больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области – 25 (один человек умер, а один – выздоровел).

Новый коронавирус был зафиксирован в китайском городе Ухань, а потом распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В ряде стран, в частности и в Украине, был введен карантин.