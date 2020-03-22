Не привез ли COVID-19: в Минздраве объяснили, что такое самоизоляция

В Минздраве уточнили, что такое самоизоляция / УНИАН

В разгар пандемии коронавируса, когда в Украину после закрытия границы вернулись десятки тысяч граждан, Минздрав наконец-то разродился инструкцией для тех, кто прибыл в страну и объяснил, что такое самоизоляция.

Так вот, по информации пресс-службы Минздрава, самоизоляция, прежде всего, означает, что человек в течение как минимум 14 дней должен избегать любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения.

Самоизоляция дома: как подготовиться

Продумайте, что вам понадобится на протяжении 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилище необходимыми вещами.

При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.

Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощь.

Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним.

Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

Если вы живете НЕ сами:

Нужно изолироваться в отдельной комнате, часто проветривать ее, регулярно делать влажную уборку. Если возможно, использовать отдельную ванную и/или туалет, готовить еду и кушать отдельно. Если нет – важно применять максимальную дезинфекцию и меры предосторожности. Нужно избегать контакта с другими людьми. Когда это невозможно, следует надевать медицинскую маску и выбрасывать ее после использования или загрязнения. Важно строго соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом.

В Минздраве также обратили внимание на то, что в случае появления у человека во время самоизоляции симптомов болезни COVID-19 - кашля, одышки, лихорадки, диареи, он должен срочно обратиться за медпомощью. Более того, человек должен сообщить о своих недавних путешествиях, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.

Читайте также"Самое трудное впререди": в Минздраве шокировали прогнозом по коронавирусуНапомним, ранее Минздрав пригрозил частным лабораториям жесткими мерами, если те будут скрывать случаи заражения коронавируса covid-19. Так, лаборатории могут потерять лицензию.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - заявил Ляшко.