Не привез ли COVID-19: в Минздраве объяснили, что такое самоизоляция

Министерство здравоохранения растолковало, как должна выглядеть идеальная самоизоляция.
В разгар пандемии коронавируса, когда в Украину после закрытия границы вернулись десятки тысяч граждан, Минздрав наконец-то разродился инструкцией для тех, кто прибыл в страну и объяснил, что такое самоизоляция.
Так вот, по информации пресс-службы Минздрава, самоизоляция, прежде всего, означает, что человек в течение как минимум 14 дней должен избегать любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения.
Самоизоляция дома: как подготовиться
- Продумайте, что вам понадобится на протяжении 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилище необходимыми вещами.
- При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.
- Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощь.
- Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним.
- Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.
Если вы живете НЕ сами:
- Нужно изолироваться в отдельной комнате, часто проветривать ее, регулярно делать влажную уборку.
- Если возможно, использовать отдельную ванную и/или туалет, готовить еду и кушать отдельно. Если нет – важно применять максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.
- Нужно избегать контакта с другими людьми. Когда это невозможно, следует надевать медицинскую маску и выбрасывать ее после использования или загрязнения.
- Важно строго соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом.
В Минздраве также обратили внимание на то, что в случае появления у человека во время самоизоляции симптомов болезни COVID-19 - кашля, одышки, лихорадки, диареи, он должен срочно обратиться за медпомощью. Более того, человек должен сообщить о своих недавних путешествиях, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.
Читайте также"Самое трудное впререди": в Минздраве шокировали прогнозом по коронавирусуНапомним, ранее Минздрав пригрозил частным лабораториям жесткими мерами, если те будут скрывать случаи заражения коронавируса covid-19. Так, лаборатории могут потерять лицензию.
"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - заявил Ляшко.