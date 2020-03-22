"Штурм транспорта": у Кличко рассказали, где достать спецталоны на проезд

В Киеве введут спецталоны на проезд в общественном транспорте / УНИАН

Столичный общественный транспорт с понедельника, 23 марта, будет работать в режиме введенных ограничений, напомнил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"В сложившейся ситуации общественный транспорт должен обеспечить перевозки на работу исключительно работников сфер критической инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства города", - написал он в Facebook.

Поворозник подчеркнул, что все остальные, кому действительно надо на работу или по остро необходимым делам, передвигаются по городу частным транспортом, такси или транспортом, организованным учреждением или предприятием, где человек работает.

"Поэтому не надо завтра штурмовать остановки общественного транспорта! Он будет работать исключительно для определенных категорий пассажиров" - заявил заместитель председателя КГГА.

Он объяснил, как получить специальные билеты для работников критически важной инфраструктуры города.

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"Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА (Департамент здравоохранения, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, Департамент промышленности и развития предпринимательства) или в Управление по вопросам гражданской защиты, или по месту расположения - в районные в городе Киеве государственные администрации. Департаменты, управления и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления, в том числе по обращениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города Киева, сформируют предложения относительно необходимого количества специальных билетов и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу специальных билетов предприятиям", - добавил Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.