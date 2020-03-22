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Закрытый город и люди без масок: как живут украинцы в коронавирусном Дубае

22 марта 2020, 16:30

Всего в ОАЭ зафиксированы 153 случая инфицирования коронавирусом, из них два - летальные.

Китайский коронавирус в Дубае
Китайский коронавирус в Дубае / УНИАН

Китайский коронавирус продолжает распространяться по странам. Инфекция добралась и до Объединенных Арабских Эмиратов. По состоянию на 21 марта в стране зафиксированы две смерти зараженных covid-19 – 78-летний пациент, который посещал Европу, умер от сердечного приступа на фоне коронавируса, а 58-летний мужчина имел заболевания сердца и почек помимо инфекции. Всего в стране зафиксированы 153 случая инфицирования коронавирусом.

Украинец Егор, проживающий в Дубае, эксклюзивно для Главреда рассказал, что происходит в закрытом на карантин городе.

По его словам, он использует средства индивидуальной защиты, но этого правила придерживаются не все.

"Людям, которые здесь работают из стран "третьего мира", все равно. По улицам ходят люди без масок. Все работает: доставка еды, доставка техники. Но приезжает все под дом и просят спуститься забрать. Просим нашего хаускипинг (человек, который отвечает за дом) принести под дверь", - отметил Егор.

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На улицах людей фактически нет. Все стараются придерживаться карантина и не выходить из дома, кроме строителей и обсуживающего персонала. Все закрыто, кроме продуктовых магазинов и клиник. Въезд в Дубай заблокирован - в город могут въехать только его жители и дипломаты, но запрета на выезд нет.

Как ранее сообщал Главред, украинка, которая проживает в Польше, рассказала, как живут люди на карантине. По ее словам, местные жители раскупают в магазинах предметы первой необходимости, стараются не выходить на улицы, а в аптеки разрешают заходить по одному.

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