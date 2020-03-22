Результат – приблизительный: в Украине скандал с экспресс-тестами из Китая

Ил-76 ВВС везет из Китая партию экспресс-тестов / @MinistryofDefence.UA

Экспресс-тесты на коронавирус, которые везет в Украину самолет из Китая, не точны и "видят" не вирус, а только антитела, которые появляются в организме только на 5-6 день после появления симптомов.

Поскольку от заражения до симптомов может пройти еще две недели и больше, отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией, пишет в Facebook адвокат Евгения Закревская со ссылкой на мнения опрошенных медиков.

"Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов, экспресс-тестами вообще без смысла", - говорит она.

Она подчеркнула, что проверить приезжающих в страну, а также своевременно выявить пораженных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут.

Наличие или отсутствие коронавируса у человека до начала проявления симптомов достоверно определяют с помощью тест-системы ПЦР - лабораторного тестирование методом полимеразной цепной реакции.

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При этом украинским правительство пока не закуплено ни одной тест-системы ПЦР. В качестве гуманитарной помощи их выделила ВОЗ (около 1500 штук) и закупила для армии общественная организация Вернись живым (1000 штук).

Напомним, ранее в Борисполь прибыл борт с эвакуированными из эпицентра коронавируса украинцами.