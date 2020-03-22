Опасный симптом: ученые назвали еще один признак коронавируса

Полная или частичная аносмия является одним из симптомов COVID-19 / Reuters

Специалисты из Британской ассоциации оториноларингологии рассказал о еще одном симптоме, который свидетельствует о заражении коронавирусом.

По их данным, вирус инфекция COVID-19 вызывает частичную или полную потерю обоняния.

К таким выводам медики пришли на основе изучения данных зараженных из Китая, Южной Кореи, Германии и Италии.

По словам ученых, нередко полная или частичная аносмия является единственным симптомом COVID-19.

Британские оториноларингологии предупредили, что заражение вирусом может пройти у пациента без уже известных признаков, таких как боль в горле, сухой кашель и повышение температуры.

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Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за экспресс-тестов на коронавирус, которые не точны и "видят" не вирус, а только антитела.