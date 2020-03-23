Набирает обороты: в ВОЗ сделали неутешительное заявление

Пандемия коронавируса / Reuters

Пандемия коронавируса COVID-19 набирает обороты. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, ситуацию еще можно изменить.

При этом он указал, что от первого случая инфицирования до 100 000 случаев прошло 67 дней, от 100 000 до 200 000 - 11 дней, от 200 000 до 300 000 - 4 дня.

"Но мы не узники статистики. Мы не беспомощные наблюдатели. Мы можем изменить траекторию пандемии COVID-19", - цитирует Гебрейесуса пресс-служба ВОЗ в Twitter.

Кроме того, он указал, что призывы оставаться дома и другие меры по увеличению дистанции между людьми важны, чтобы замедлить распространение коронавируса. Также глава ВОЗ предложил тестировать каждого, у кого подозревают инфекцию, изоляцию и лечение в каждом подтвержденном случае, поиск и помещение в карантин близко контактировавших с заболевшим.

Как ранее сообщал Главред, пандемия и карантин негативно отразились на жизни граждан многих стран, в частности, и Украины.