Службы и похороны: в Тернополськой области разыскивают полтысячи прихожан из-за коронавируса

В Тернопольской области коронавирус подхватил священник / nydailynews.com

Медики диагностировали китайский коронавирус у священника Олега Винникова в Тернопольской области. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, правоохранители разыскивают около 500 человек, которые могли с ним контактировать.

При этом он указал, что священник не знал, что инфицирован, когда общался с людьми.

"Мы подсчитали в полиции, что за неделю он контактировал с около 500 людьми, он был на церковных службах, он проводил погребальный обряд. И сейчас мы ищем этих людей. Я называю эту фамилию - все, кто контактировал с Олегом Винниковим, пожалуйста, оставайтесь дома и звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы", - заявил Геращенко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Стоит отметить, что 57-летний священник находится в больнице с 19 марта и врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Как ранее сообщал Главред, в Тернополе прекратил работу общественный транспорт из-за карантина.