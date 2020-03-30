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Микробиолог объяснил, почему от коронавируса спасет даже маска, сделанная дома

30 марта 2020, 20:02

Молекулярный биолог из США объяснил, почему самым эффективным средством обезопасить себя от заражения может стать обычная тряпичная маска.

Маска, коронавирус
Обычная тряпичная маска, даже сделанная дома, может спасти вас от коронавируса / УНИАН

Сообщения с призывом не носить защитные хирургические маски, поскольку они неэффективны и обеспечивают гораздо меньшую защиту, чем респираторные маски, не основаны на научных обоснованиях и отпугивают людей от их ношения. Однако во время эпидемии коронавируса маски носить попросту необходимо. Об этом пишет в своем блоге молекулярный биолог Суи Хуанг.

По его словам, попытка западных стран сэкономить обычные тряпичные маски для хирургов привела к нежелательному результату – из-за того, что людей распропагандировали носить маски, эпидемия начала победное стремительное шествие. В отличие, подчеркивает Хуанг, от азиатских стран, где культурная привычка, поощрение и даже жесткие наказы носить маски сгладили кривую распространения эпидемии с самого начала.

"Разумеется, хирургические маски и неправильно надетые респираторные маски №95 не обеспечивают идеальной защиты. Но если наша цель цель состоит в том, чтобы "сгладить" кривую распространения, мы больше не можем утверждать, что маски являются "неэффективными". Идеальное не должно становиться врагом хорошего. Мы не можем допустить, чтобы совершенное стало врагом доброго", - отмечает биолог.

Читайте такжеКоронавирус этого не боится: медики развенчали мифы об уханьской заразеПо словам ученого, даже низкого качества или дырявые маски снижают вероятность передачи, более того, такие маски обеспечивают ту же защиту, что и рекомендация держать социальную дистанцию не меньше одного метра:

"Конечно, никакая маска не обеспечивает идеальной стопроцентной защиты. Но несовершенная защита не синоним "совершенно бесполезной", так же как не полный стакан не является быть пустым: испытывая жажду, я бы с радостью выпил стакан воды, заполненный на 60%. Отсутствие доказательств защиты не является доказательством отсутствия защиты. Но официальное сообщение о том, что хирургические маски "не эффективны", возможно, превратилось в ложный посыл: что они абсолютно бесполезны."

Хуанг объясняет, что во время кашля или чихания дистанция аэрозолей может достигать более 1,5 метров, что больше рекомендуемой социальной дистанции. При выдохе мелкие капли могут испаряться практически моментально, в зависимости от уровня влажности и температуры. Однако при кашле и особенно чихании выделения могут пролетать со скоростью 50 метров в секунду, покрывая дистанцию до двух метров.

Он отметил, что существует разный диаметр капель, который, в зависимости от своего размера, может достигнуть либо носоглотки, либо бронхов, либо альвеол. Самые крупные капли оседают в носе вдохнувшего, самые мелкие достигают альвеол. При этом эксперименты показали, что даже обычные хирургические маски способны в четыре раза сократить количество капель.

Но дело не только в этом, говорит биолог: новый коронавирус COVID-19 должен плотно прикрепиться к "блокирующему" белку на поверхности клеток-хозяев. Белком клеточного замка, который использует коронавирус, является белок ACE2.

Читайте такжеНазван лучший напиток для защиты легких от коронавирусаНо поскольку экспрессия ACE2 в легких очень низкая, а в секреторных клетках носоглотки высокая, вирус предпочитает закрепляться именно в носу. А поскольку до носа человека прежде всего доходят самые крупные капли от распыляемой при чихании или кашле жидкости другого человека, защитная маска, скорее всего, не даст этим каплям попасть внутрь здорового организма.  

"Можно также сделать вывод, что передача вируса COVID-19 будет происходить в основном через большие капли от кашля или чихания, которые будут попадать в носоглотку благодаря своим размерам - именно там, где есть молекулярные замки, позволяющие вирусу прикрепляться и проникать в клетки-хозяева. Очевидно, что этот путь передачи может быть эффективно заблокирован простым физическим барьером", - отмечает Хуанг.

Ссылаясь на последние исследования и молекулярный анализ биолог уточняет, что вирус SARS-Cov2 активен и размножается уже в носоглотке - в отличие от других респираторных вирусов, которые живут в более глубоких областях легких.

"Это означает, что преграда для крупных капель, которые в любом случае не могут попасть в легкие, но попадают в верхние дыхательные пути, может быть наиболее эффективным средством предотвращения инфекции. Следовательно, хирургические маски, возможно, даже ваша лыжная маска, бандана или шарф, могут обеспечить большую защиту, чем это представлял правительственный чиновник в своей первоначальной неудачной рекомендации против ношения масок широкой публикой в ​​целом", - резюмировал Хуанг.

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