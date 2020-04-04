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После карантина украинцы, скорее всего, будут думать о разводе - психолог Ольга Королик

Анастасия Заремба

журналист

4 апреля 2020, 07:33

Украинцы никак экономически не защищены, и это вызывает у людей беспокойство и страхи, которые могут вылиться либо в разводы, либо в применение домашнего насилия.

Израиль развод
Семейные пары в Украине после карантина могут последовать примеру Китая

После строгого карантина из-за коронавируса, Китай ошарашил мир очередной грустной статистикой. Оказалось, что многие пары не выдержали заточения друг с другом и стали чаще подавать на развод. Кроме того, западные эксперты прогнозируют увеличения случаев психических расстройств. Главред пообщался с гештальт-терапевтом, руководителем психологического центра ALTERA Ольгой Королик о том, грозит ли это украинцам, стоит ли на этом фоне ожидать всплесков домашнего насилия, как уберечь себя и близких от накапливающегося негатива.

- Учитывая мрачную зарубежную статистику, насколько украинцы подвержены психологическим расстройствам, пока вынуждены соблюдать карантин из-за коронавируса?

- Весь мир оказался в ситуации угрозы жизни и это влияет, безусловно, на всех, независимо от того, в США это, Франции или Украине. В Украине ситуация усугубляется тем, что мы никак экономически не защищены. И это вызывает дополнительное беспокойство.

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- На фоне чего могут развиться подобные расстройства? Как можно минимизировать риски как в семейных парах, так и тем, кто живет один?

- Любое ограничение вызывает у нас напряжение. Вспомните, когда мы решаем сесть на диету, а значит ограничить себя во вкусной еде, как часто мы думаем про еду и как часто мы не выдерживаем напряжения, срываемся, находя логические объяснения, почему надо было съесть эту булочку с сахаром. 

Так и с изоляцией. Ведь это ограничение свободы, практически тюрьма. И, конечно, это вызывает много напряжения, которое должно куда-то выходить. Более осознанные люди, замечают свои чувства и переживания и могут не доводить их до пика, а делиться ими. Например, проговаривать то, что с ними происходит, искать поддержки и т.д.  Для тех, кто менее осознанный, риск получить травму изоляцией значительно выше, так как обычно эти люди не совсем понимают, что с ними происходит, бессознательно ищут возможность уменьшить собственное напряжение, зачастую посредством конфликта с теми, кто находится рядом.  

Поэтому для пар это время, в некотором смысле, испытание близостью. Очень важно договариваться о личном пространстве и возможности побыть одному. Мы не привыкли так много быть вместе и в самом начале это может вызывать радость, а потом - печаль.

Для тех, кто живет один, очень важно придумать себе чем заниматься и с кем общаться. Буквально стоит составить график онлайн-встреч с друзьями для того, чтобы поддерживать социальные контакты.

Гештальт-терапевт Ольга Королик
Гештальт-терапевт Ольга Королик / Фото из личного архива

- Насколько велик риск увеличения домашнего насилия в период карантина? От чего это зависит?

 - Риск очень увеличивается. Это зависит, к сожалению, от того, какой выбор был сделан значительно раньше. Если женщина в отношениях с абьюзером (люди, которые осознанно или неосознанно используют приёмы насилия (психологического, физического, финансового и др.) над личностью другого человека. - Главред), то в изоляции он, конечно же, проявит себя полностью. У женщины есть выход -  или полностью подчиниться, или найти способ борьбы. И то, и другое – большой риск, к сожалению.

- Кто, в первую очередь, может быть подвержен насилию – мужчины, женщины, дети?

- Обычно это женщины и дети. Дети - самое слабое звено и их "насиловать" во всех смыслах этого слова проще. Я имею в виду в том числе и эмоциональное насилие. Но конечно же есть и мужчины, которые страдают от женщин.

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 - Что делать тем, кто, оставшись дома, начинает выплескивать свое недовольство на домочадцев? Вообще, что в данной ситуации лучше – проговаривать с близкими то, что не устраивает или же пытаться как-то разбираться в этом самому?

 - Запомнить то, что часто недовольство – это не недовольство, а накопившееся напряжение, которое ищет выход.  Помните, что всегда можно попросить прощения и спасти ситуацию.

Я убеждена, что рано или поздно стоит проговорить с близкими то, что вас беспокоит или не устраивает. Иначе вы никогда не сможете по-настоящему построить ваши отношения и сделать их счастливыми.  Но это можно сделать по-разному. Рекомендую вспомнить технику "я – посланий" - это значит говорить про себя, про свои чувства и потребности без обвинения другого. Ведь есть большая разница между "Как ты мог прийти домой так поздно после работы, я ведь переживаю, а тебе наплевать на мои чувства" и "Когда ты приходишь поздно с работы, я чувствую себя одиноко, а еще переживаю за твою безопасность, особенно когда я звоню и не могу к тебе дозвониться".

- Во что впоследствии могут вылиться подобные расстройства после окончания карантина и возвращения людей в привычный ритм?

 - Все зависит от того, как люди позаботятся о себе и о своих близких в период изоляции. Да, мы [психологи] ожидаем увеличения запросов на семейную терапию. Так как люди, скорее всего, будут думать о разводе. Также в зоне риска те, кто находится отношениях с абьюзерами. К сожалению, у нас пока еще нет программ для женщин, которые оказались в изоляции с насильниками. И это ужасно. Но есть и хорошая новость - кто-то, наоборот, сможет улучшить свои отношения, так как появится время проговорить то, на что обычно этого времени не хватает.

Анастасия Заремба

коронавирус психолог карантин Домашнее насилие
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