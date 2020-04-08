Закрывать границы до июня нет смысла - инфекционист

Эксперт считает, поскольку люди напуганы, то после карантина многие из них них не станут выезжать за границу / Фото: Госпогранслужба

Держать украинские границы на замке до июня нет смысла. Такое мнение в комментарии Главреду высказал бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

"Когда надо было перекрывать границы, то власть говорила, что инфекция не имеет границ. А теперь, когда уже переболела часть Европы и болеем мы, закрывать границы после того, как мы впустили в страну 100 000 украинцев (часть из которых была инфицирована), не имеет смысла", - говорит эксперт.

Читайте такжеПосле коронавируса мир станет другим, но точно не лучшеПо его словам, люди сейчас напуганы и большинство из них в ближайшее время не будет никуда ехать. Потому карантин в Украине гораздо логичнее было бы смягчить.

"Если мы говорим о таких мерах с июня, то учитывая природно-климатические условия, которые будут снижать заболеваемость, наоборот, было бы логичным отпустить карантинные меры для того, чтобы люди потихоньку болели, мы их лечили и тогда осенью людей болеть меньше. А если держать карантин до лета, то вирус никуда не отступит", - добавил Протас.

Напомним, с 7 апреля Кабмин решил закрыть еще несколько десятков пунктов пропуска на государственной границе. Ранее в СМИ появлялась информация, что, в случае смягчения карантина, границы могут оставаться закрытыми до июня.