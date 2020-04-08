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У Зеленского озвучили сроки следующего обмена пленными – ждать недолго

8 апреля 2020, 22:08

Участники ТКГ помимо обмена племенными обсудили еще и вопросы гуманитарного разминирования территорий.

У Зеленского озвучили сроки следующего обмена пленными – ждать недолго
У Зеленского озвучили сроки следующего обмена пленными – ждать недолго / УНИАН

Стороны в Трехсторонней контактной группе – Украина, Россия и ОБСЕ – договорились об очередном обмене пленных на Донбассе.

Точная дата не названа – но обмен обязан состояться до Пасхи (в 2020 году она выпала на 19 апреля – ред.), заверили в пресс-службе Офиса президента.

Также на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны обязались предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования, заодно гарантируя безопасность на всех участках.

"Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры относительно определения следующих участков разведение сил и средств на Донбассе", – добавили в ОП.

Читайте такжеУдары током и насилие: жуткие подробности пыток людей на ДонбассеРанее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, повлияет ли коронавирус на обмен пленными. По его словам, этот вопрос не поставлен на паузу. Украинская сторона работает над обменом.

В свою очередь в России заявили о достижении важного соглашения по обмену пленными. У Путина сообщили о подготовке к новому обмену пленными на Донбассе еще в марте 2020.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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