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Летает ли Covid-19 в воздухе и боится ли жары: главные мифы о коронавирусе

Надежда Майная

Обозреватель, гостевой редактор

13 апреля 2020, 05:48

Инфекциолог рассказал, что является правдой, что – мифом о коронавирусе, а что – до сих пор не известно ученым. (дальше – укр.)

коронавирус
Инфекционист Владимир Курпита рассказал, какая информация о коронавирусе является правдою, какая – мифом / pixabay.com

Питання китайської коронавірусної інфекції, яка вже кілька місяців поспіль, тримає в напрузі весь світ та щодня забирає сотні людських життів, обросло масою міфів, припущень та домислів. Багато хто, повіривши порадам псевдоекспертів, щиро вважає, що імбир або рясне алкогольне питво врятує його від зараження коронавірусом. Але в результаті такі люди ризикують своїм здоров’ям, а то й життям.

Аби розібратися з найбільш поширеними твердженнями про Covid-19, Главред звернувся до лікаря-інфекціоніста, епідеміолога, колишнього голови Центру громадського здоров’я Володимира Курпіти. Експерт розповів, що є правдою, що – міфом, а що – ще й досі не відомо вченим і потребує подальших досліджень.

Медична маска захищає від коронавірусу…

– Ні, це не так.

Коронавірусом не можна заразитися вдруге…

– Найімовірніше, не можна заразитися. Але це ще потребує підтверджень.

Коронавірус не можна підчепити, гуляючи на вулиці і не спілкуючись із людьми. Він не "літає" в повітрі…

– Так, правда.

Курців коронавірус вражає частіше, і вони хворіють важче…

– Це питання слід розділити на два. Курців коронавірус не уражає частіше – вони заражаються однаково, як і всі інші. Але хворобу вони переносять важче.

Людина, що перехворіла на коронавірус, одужавши, не має тяжких наслідків для здоров’я, які нагадуватимуть про себе все подальше життя…

– Не відомо. Ще немає достатньої кількості спостережень, аби могли щось стверджувати з цього приводу.

Алкоголь ускладнює перебіг хвороби…

– Немає даних. Але алкоголь знижує критичне ставлення людини до свого здоров’я та зобов’язань, тому вживання має бути суттєво обмежене.

Covid-19 зникне влітку…

– Ні, не зникне.

Померлих від коронавірусу не можна ховати, а можна лише кремувати…

– Ні, ховати можна.

Карантин не скасовує епідемію, а лише розтягує її у часі…

– Так.

Є люди, які можуть не заразитися коронавірусом, навіть живучи з хворим в одній кімнаті…

– Є люди, які не будуть мати клінічних ознак захворювання, навіть живучи з хворим в одній кімнаті. Але це не означатиме, що вони не заразилися. Бо 40% людей переносять хворобу безсимптомно.

Надія Майна

Попередні частини інтерв’ю ви можете знайти тут:

Після карантину в України буде 2-3 місяці передишки, а потім усе почнеться спочатку 

На нас чекає довге "турне" з коронавірусом 

До появи вакцини Україна пройде дві-три хвилі епідемії коронавірусу 

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