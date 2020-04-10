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"Дыра на десятки миллиардов": эксперт объяснил, чем грозит экономике продление карантина

10 апреля 2020, 06:22

При продлении карантина, по словам Наймана, в Украине произойдет падение доходов населения, что спровоцирует падение розничного товарооборота.

заробитчане
Приток заробитчан в Украину увеличит безработицу

Продление карантина, прежде всего, убьет малый бизнес. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман.

"Насколько я понимаю, пока ни о какой поддержке малого бизнеса в Украине речь не идет. Например, в Германии и США бизнесу дают прямую помощь на выживание малого бизнеса. У нас же все ограничивается только приходом за налогами, но не помощью. Соответственно, после карантина в Украине возникнет проблема с занятостью в малом бизнесе", - сказал эксперт.

Читайте такжеПосле карантина в Украине появится армия безработных и разорённыхТакже, при продлении карантина, по словам Наймана, в Украине произойдет падение доходов населения, что спровоцирует падение розничного товарооборота. "Если сейчас он еще достаточно высокий, потому что люди активно накапливают запасы продовольствия и других товаров первой необходимости и это увеличивает обороты средств в розничных сетях и обеспечивает поступление в госбюджет НДС и акцизов, то при продлении карантина он резко начнет сокращаться. А это, в свою очередь, увеличит дырку в бюджете – до десятков миллиардов гривен дополнительно", - отметил Найман.

Также карантин увеличит безработицу. Этому, по словам Наймана, поспособствует возврат в Украину заробитчан. "От заробитчан Украина недополучит 4-6 миллиардов долларов. В целом падение доходов будет в пределах 25-30 процентов, соответственно, такой же будет и безработица. И для тех заробитчан, которые к нам вернулись, не будет рабочих мест и им придется конкурировать за рабочие места внутри страны".

Напомним, ранее в Верховной Раде рассказали, каким будет курс доллара в случае продления карантина.

карантин карантин в Украине коронавирус заробитчане экономика Эрик Найман
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