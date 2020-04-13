Еще один прогноз: в ВОЗ рассказали, сколько продлится пандемия китайского коронавируса

Спецпредставитель гендира ВОЗ по вопросам коронавируса Дэвид Набарро озвучил свежий прогноз по поводу того, сколько продлится продлится пандемия китайского коронавируса.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что периодически будут случаться все новые и новые вспышки китайского коронавируса Covid-19 - до тех пор, пока не изобретут рабочую вакцину..
С таким заявлением в понедельник, 13 апреля, выступил специальный представителя генерального директора ВОЗ по вопросам коронавируса Дэвид Набарро, сообщает портал NBC News.
"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - заявил он.
Как утверждает Набарро, по состоянию на сегодняшний день в Европе и США четко зафиксировано снижение скорости заражения китайским коронавирусом. Однако, по причине пандемии Covid-19 на планете Земля, необходимо строить крепкую инфраструктуру - для защиты мира от новых вспышек коронавируса.
"Ключом к этому конкретному вирусу является то, что у каждого сообщества есть своего рода защитный щит, который позволит выявлять зараженных, как только они появляются, изолировать их и останавливать развитие вспышек. Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - подытожил Набарро.
Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о том, что постоянное ношение медицинских масок никак не может стать единственной мерой защиты от заражения китайским коронавирусом Covid-19.