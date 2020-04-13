Еще один прогноз: в ВОЗ рассказали, сколько продлится пандемия китайского коронавируса

Коронавирус / Reuters

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что периодически будут случаться все новые и новые вспышки китайского коронавируса Covid-19 - до тех пор, пока не изобретут рабочую вакцину..

С таким заявлением в понедельник, 13 апреля, выступил специальный представителя генерального директора ВОЗ по вопросам коронавируса Дэвид Набарро, сообщает портал NBC News.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - заявил он.

Как утверждает Набарро, по состоянию на сегодняшний день в Европе и США четко зафиксировано снижение скорости заражения китайским коронавирусом. Однако, по причине пандемии Covid-19 на планете Земля, необходимо строить крепкую инфраструктуру - для защиты мира от новых вспышек коронавируса.

"Ключом к этому конкретному вирусу является то, что у каждого сообщества есть своего рода защитный щит, который позволит выявлять зараженных, как только они появляются, изолировать их и останавливать развитие вспышек. Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - подытожил Набарро.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о том, что постоянное ношение медицинских масок никак не может стать единственной мерой защиты от заражения китайским коронавирусом Covid-19.