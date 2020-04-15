Вылечились все: названа единственная страна в мире, которая поборола коронавирус

Гренландия - самый большой остров на планете / Фото pixabay.com

Гренландия стала первой территорией в мире, которой удалось полностью побороть коронавирус. Однако стоит отметить, что там COVID-19 поразил лишь 11 человек. На данный момент все они выздоровели и выписаны с больниц.

В городе Нуук случаи заражения коронавирусом фиксировались со середины марта до начала апреля. При этом с 4 апреля не было не было обнаружено ни одного нового инфицированного пациента, пишет High North News.

С момента обнаружения первого случая болезни в Гренландии 912 человек прошли тест на коронавирус. По словам премьер-министра Кима Кильсе, теперь власти планируют постепенное снятие карантина, который был введен из-за пандемии.

Гренландия - самый большой остров на планете. Страна является автономией в составе Дании.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 6 утра среды, 15 апреля, в мире зарегистрировали 1 981 239 случаев заражения коронавирусом. При этом 126 681 человек стал жертвой коронавирусной инфекции.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 609 240. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 26 033 человек. На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 174 060 человек. От болезни умерли 18 255 пациентов. Италия остается на третьем месте по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 162 488 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 21 067.