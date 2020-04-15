УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Почему Трамп на самом деле вручил ВОЗ "черную метку"

15 апреля 2020, 17:27

По мнению экс-министра, претензии к ВОЗ по поводу ее действий в период эпидемии действительно есть.

ВОЗ, здание
Мусий прокомментировал обвинения США в адрес ВОЗ в неадекватном реагировании на угрозу коронавируса / Reuters

Решение американского лидера Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приведет к пересмотру роли и оценке эффективности этой организации, в частности, во время пандемии коронавируса, и это можно только приветствовать.

Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

По его словам, потеря денег США для ВОЗ будет ощутимой, потому что Америка наряду с Китаем являются крупнейшими донорами этой организации. Но ВОЗ продолжит свою деятельность, ведь в нее, как в структурное подразделение ООН, входят почти все страны мира.

Однако, по мнению Олега Мусия, другие страны, как и Соединенные Штаты, где будет проведено расследование, призванное установить, действительно ли ВОЗ скрывала распространение коронавируса и допустила ошибки в реагировании на него, после завершения пандемии также должны проанализировать действия ВОЗ и сделать свои выводы.

"Пересмотр роли и оценку эффективности ВОЗ можно приветствовать. Ведь претензии к ней были уже давно, и не раз вспыхивали скандалы, в частности, из-за лоббирования ею интересов отдельных фармацевтических фирм. В адрес ВОЗ также звучали обвинения в коррупции на международном уровне", – отметил Мусий.

По мнению специалиста, Украина также не должна оставаться в стороне.

"Например, в Украине мы увидели, что либеральная модель системы здравоохранения, которую так навязывала нам ВОЗ, стала губительной для нас. Наша страна, как и остальные страны Европы, оказалась неготовой противостоять эпидемии. А главным промоутером сугубо финансового подхода к охране здоровья, отвергая социальную составляющую, была именно ВОЗ. Поэтому есть большие вопросы к этой организации по поводу ее участия в совершенно неадекватном реформировании нашей системы здравоохранения", – рассказал экс-министр.

По словам Олега Мусия, Украина, борясь с эпидемией, действует исключительно по указаниям и рекомендациям ВОЗ, о чем не раз говорили и главный санитарный врач Виктор Ляшко, и два предыдущие министра здравоохранения – Скалецкая и Емец.

"Но ведь рекомендации ВОЗ за последние три-четыре месяца менялись несколько раз: и по протоколам лечения, и относительно алгоритмов действий врачей, и по защите, и в отношении медикаментов. С одной стороны, пандемия Covid-19 – новая, но с другой – пандемии у нас случаются каждый год. Поэтому после пандемии все это должно быть проанализировано", – отметил эксперт.

Что касается решения Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ, то Мусий допускает и политический мотив при его принятии.

"Не исключено, что Трамп таким образом пытается скрыть свою вину. Поэтому параллельно следовало бы расследовать адекватность действий американской администрации во время эпидемии. Ведь мы помним, что сначала Трамп заявлял, что проблем с коронавирусом нет: если это была его мысль, из-за чего случилось промедление в реагировании, он должен тоже понести ответственность; если же он делал заявления, руководствуясь указаниями ВОЗ, значит, его обвинения в адрес ВОЗ – справедливые. Поэтому надо расследовать, кто виноват в том, что США стали страной, которая больше всего страдает от эпидемии Covid-19", – отметил Олег Мусий.

Сейчас вы просматриваете новость «Почему Трамп на самом деле вручил ВОЗ "черную метку"». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:36
Получить доступ к бета-тесту онлайн-шутера Valorant теперь намного проще
17:31
Во Львове возле больницы произошел жуткий взрыв: мужчину убило на месте
17:28
В Кабмине рассказали, как обуздают цены на продукты во время карантина
17:27
Почему Трамп на самом деле вручил ВОЗ "черную метку"
17:17
ФСБ нашла в Крыму "украинских диверсантов" и обвинила их в подготовке теракта
17:15
Ветер Любви 3 серия смотреть онлайн 15-04-2020 Видео
17:02
Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев Видео
17:02
Особенное лекарство: сало лечит болезни и добавляет ума - ученые
16:49
"У меня у одного встал": Дорофеева завела фанатов карантинным фото в трусах Видео
16:41
Скандал с обсервацией: украинцы устроили беспорядки на границе Видео
16:27
16 апреля – какой праздник – Чистый четверг 2020 и День Никиты
16:18
Фанат показал, как бы выглядела Half-Life: Alyx в угрюмых декорациях России Видео
16:12
В Украине появились полчища безработных: Шмыгаль озвучил шокирующие данные Видео
16:09
Жесткий карантин: опубликована карта блокпостов на въездах в Киев
15:57
Оскорбление чувств верующих: в Днепре перекопали дорогу к храму: фото
15:53
Пожар в Чернобыле: эколог сказала, что нельзя делать в Киеве Видео
15:41
Шарахаться друг от друга из-за коронавируса будем еще два года - ученые Видео
15:31
Красоты фанатского ремастера игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо показали в новом трейлере
15:26
Кулеба ответил на скандальное предложение Ирана по сбитому Боингу МАУ
15:22
Кличко рассказал, в каких больницах Киева проводят тесты на коронавирус
15:00
Фильмы на карантин - лучшие фильмы от Сергея Притулы Видео
15:00
Ученые нашли утонувший в Ниле старинный корабль, о котором писал Геродот
14:53
На допрос: Вятрович получил повестку по делу о краже денег на форуме по Голодомору
14:44
Вкуснейшая творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
14:37
Весенний призыв 2020 – в Украине наметилась новая халява Видео
14:35
Индульгенция для Порошенко и Ко: нардеп объяснил, кому выгоден банковский закон
14:24
Коронавирус даже не вздрогнет: назван самый плохой антисептик Видео
14:23
Из-за коронавируса умер создатель одной из первых видеоигр в истории
14:22
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
14:19
Коронавирус в Раде: еще один олигарх подтвердил заражение
14:18
СМИ рассказали, что рассмотрят депутаты Рады на внеочередном заседании
14:10
Холостяк 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 10-04-2020 Видео
14:08
В Налоговой объяснили, кому выгоден фейк о махинациях с НДС
13:56
Ужесточение карантина: Украина закрывает новые КПП на границе
13:42
Вырвать мир из пасти уханьской заразы: в ВОЗ опустили всех на землю Видео
13:23
Новый обмен пленными: у Зеленского назвали главную проблему
13:22
Халява закончилась: зачем Трамп наказал ВОЗ мнение
13:20
Apple показала, как в Украине сократилось количество людей на улицах из-за коронавируса
13:07
Черная метка коронавируса: назван первый признак тяжелой формы Ковид-19 Видео
12:58
Статья с "вышкой": Черновол похвасталась победой в суде
12:35
Пожар в Чернобыльской зоне играет на руку коронавирусу - эколог Ратушная
12:32
Коронавирус истребляет россиян: в Москве транспортный коллапс из-за пропусков Видео
12:25
Катастрофа Боинга МАУ: Иран сделал Украине скандальное предложение
12:23
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 15 апреля
12:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами Видео
11:54
Нефедов обогатился за счет космических надбавок к зарплате, опубликован документ Фото
11:15
Когда отменят карантин в Украине: в МОЗ дали неутешительный прогноз
11:11
Ракетный удар по России: в Госдуме ответили на угрозы Украины
11:06
Зеленский повторяет ошибку Порошенко: что не так с закрытием городов на карантин мнение
10:40
От бармена – до помощника премьера: в Сети обсуждают новую протеже Шмыгаля
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять