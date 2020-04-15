Почему Трамп на самом деле вручил ВОЗ "черную метку"

Мусий прокомментировал обвинения США в адрес ВОЗ в неадекватном реагировании на угрозу коронавируса / Reuters

Решение американского лидера Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приведет к пересмотру роли и оценке эффективности этой организации, в частности, во время пандемии коронавируса, и это можно только приветствовать.

Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

По его словам, потеря денег США для ВОЗ будет ощутимой, потому что Америка наряду с Китаем являются крупнейшими донорами этой организации. Но ВОЗ продолжит свою деятельность, ведь в нее, как в структурное подразделение ООН, входят почти все страны мира.

Однако, по мнению Олега Мусия, другие страны, как и Соединенные Штаты, где будет проведено расследование, призванное установить, действительно ли ВОЗ скрывала распространение коронавируса и допустила ошибки в реагировании на него, после завершения пандемии также должны проанализировать действия ВОЗ и сделать свои выводы.

"Пересмотр роли и оценку эффективности ВОЗ можно приветствовать. Ведь претензии к ней были уже давно, и не раз вспыхивали скандалы, в частности, из-за лоббирования ею интересов отдельных фармацевтических фирм. В адрес ВОЗ также звучали обвинения в коррупции на международном уровне", – отметил Мусий.

По мнению специалиста, Украина также не должна оставаться в стороне.

"Например, в Украине мы увидели, что либеральная модель системы здравоохранения, которую так навязывала нам ВОЗ, стала губительной для нас. Наша страна, как и остальные страны Европы, оказалась неготовой противостоять эпидемии. А главным промоутером сугубо финансового подхода к охране здоровья, отвергая социальную составляющую, была именно ВОЗ. Поэтому есть большие вопросы к этой организации по поводу ее участия в совершенно неадекватном реформировании нашей системы здравоохранения", – рассказал экс-министр.

По словам Олега Мусия, Украина, борясь с эпидемией, действует исключительно по указаниям и рекомендациям ВОЗ, о чем не раз говорили и главный санитарный врач Виктор Ляшко, и два предыдущие министра здравоохранения – Скалецкая и Емец.

"Но ведь рекомендации ВОЗ за последние три-четыре месяца менялись несколько раз: и по протоколам лечения, и относительно алгоритмов действий врачей, и по защите, и в отношении медикаментов. С одной стороны, пандемия Covid-19 – новая, но с другой – пандемии у нас случаются каждый год. Поэтому после пандемии все это должно быть проанализировано", – отметил эксперт.

Что касается решения Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ, то Мусий допускает и политический мотив при его принятии.

"Не исключено, что Трамп таким образом пытается скрыть свою вину. Поэтому параллельно следовало бы расследовать адекватность действий американской администрации во время эпидемии. Ведь мы помним, что сначала Трамп заявлял, что проблем с коронавирусом нет: если это была его мысль, из-за чего случилось промедление в реагировании, он должен тоже понести ответственность; если же он делал заявления, руководствуясь указаниями ВОЗ, значит, его обвинения в адрес ВОЗ – справедливые. Поэтому надо расследовать, кто виноват в том, что США стали страной, которая больше всего страдает от эпидемии Covid-19", – отметил Олег Мусий.