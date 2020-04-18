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Биолог рассказала, как сделать медицинскую маску из шейного платка

18 апреля 2020, 04:01

Такой антикоронавирусный аксессуар будет работать не хуже медицинской маски.

маска, коронавирус
Использование маски может стать новой нормой существования  / Фото pixabay.com

В условиях карантина из-за коронавируса в Украине с 6 апреля действует обязательный масочный режим. Но если весной медицинскую маску носить по каким-то причинам не хочется, можно использовать обычный шейный платок.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова утверждает, что такой антикоронавирусный аксессуар будет действовать не хуже медицинской маски. Чтобы сделать маску своими руками, понадобится шейный платок и несколько салфеток, передает РИА Новости.

"Сейчас теплеет, можно воспользоваться платком, в платок положить несколько салфеток, и это будет работать не хуже, чем стандартная медицинская маска. Конечно, это не респиратор, то есть намного хуже, чем респиратор, но как стандартная медицинская маска сработает", - сказала Баранова.

Также профессор порекомендовала носить защитные очки, так как коронавирус может передаваться через поверхность глаз.

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Напомним, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро считает, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявляли, что рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют Ковид-19 или не ухаживают за больными коронавирусом.

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