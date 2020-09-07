14% украинцев видят в эпидемии коронавируса серьезную угрозу: свежий опрос

6% украинцев сказали, что не носят маски в общественных местах вообще.
Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у более 2000 человек. При этом не все украинцы боятся вируса - чуть больше половины (58%) считают, что коронавирус не угрожает или почти не угрожает им лично. В то же время превалирующее большинство жителей Украины (72%) постоянно носят маски в общественных местах.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.
Согласно данным опроса, всего 14% опрошенных граждан Украины сказали, что воспринимают эпидемию коронавируса как серьезную угрозу, 2% допускают, что COVID-19 может угрожать их здоровью, еще 26% с ответом не определились.
Остальные респонденты не считают, что коронавирус может коснуться их лично.
В то же время большинство украинцев все же стараются носить маски в общественных местах: пятая часть участников опроса заявила, что использует маски время от времени, а 72% носят их постоянно.
При этом, только 6% украинцев сказали, что не носят маски в общественных местах вообще.
Опрос проводился с 30 по 31 июля при помощи телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего в нем приняли участие 2472 украинца в возрасте 16 лет и старше. Статистическая погрешность составляет не более 2% при уровне доверия в 95%.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине зафиксированы уже 138 068 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 174. Жертвами COVID-19 стали 2 877 человек (+31 за сутки).
- 7 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он считает, что надо подготовить дополнительные койки для больных.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.