14% украинцев видят в эпидемии коронавируса серьезную угрозу: свежий опрос

Большинство украинцев носят маски в общественных местах / УНИАН

Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у более 2000 человек. При этом не все украинцы боятся вируса - чуть больше половины (58%) считают, что коронавирус не угрожает или почти не угрожает им лично. В то же время превалирующее большинство жителей Украины (72%) постоянно носят маски в общественных местах.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

Согласно данным опроса, всего 14% опрошенных граждан Украины сказали, что воспринимают эпидемию коронавируса как серьезную угрозу, 2% допускают, что COVID-19 может угрожать их здоровью, еще 26% с ответом не определились.

Остальные респонденты не считают, что коронавирус может коснуться их лично.

Отношение украинцев к эпидемии / скриншот ratinggroup.ua

В то же время большинство украинцев все же стараются носить маски в общественных местах: пятая часть участников опроса заявила, что использует маски время от времени, а 72% носят их постоянно.

При этом, только 6% украинцев сказали, что не носят маски в общественных местах вообще.

Отношение украинцев к маскам / скриншот ratinggroup.ua

Опрос проводился с 30 по 31 июля при помощи телефонных интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего в нем приняли участие 2472 украинца в возрасте 16 лет и старше. Статистическая погрешность составляет не более 2% при уровне доверия в 95%.

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