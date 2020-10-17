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170 грн за маску на подбородке: Кабмин готовит новые ограничения

17 октября 2020, 18:21

Чиновники разрабатывают соответствующий законопроект.

Карантин
Кабмин готовит новые правила по использованию медицинских масок / УНИАН

Штраф в сумме 170 грн грозит украинцам у будущем за ношение маски на подбородке, за повторное нарушение финансовое наказание составит 255 грн.

Как сообщает Обозреватель, нововведения содержатся в двух законопроектах, которые Кабинет министров подал на рассмотрение в Верховную Раду.

В правительстве решили не просто заставить граждан носить маски, но и делать это это правильно для максимальной защиты от коронавируса.

"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", — прокомментировал нововведения министр юстиции Денис Малюська.

Читайте такжеНардеп предупредил, когда Украине грозит 400 тысяч активных больных коронавирусомЧиновники планируют конкретно указать в документе, что маска должна полностью закрывать нос и рот.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", — говорится в законопроекте.

Карантин в Украине

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