30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун

Количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, подчеркнул Антон Геращенко.
Введенный в Украине карантин выходного дня является "полумерой", заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Как подчеркнул он в эфире телеканала ZIK, количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный карантин.
"Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее 3 недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", – сказал заместитель министра.
Геращенко напомнил, что уже сегодня количество больных коронавирусом постоянно растет и эта цифра будет только увеличиваться.
"Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек", – заявил Геращенко.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
- За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.