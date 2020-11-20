УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун

20 ноября 2020, 08:58

Количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, подчеркнул Антон Геращенко.

Карантина
В Украине растет число больных COVID-19 / УНИАН

Введенный в Украине карантин выходного дня является "полумерой", заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала ZIK, количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный карантин.

"Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее 3 недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", – сказал заместитель министра.

Геращенко напомнил, что уже сегодня количество больных коронавирусом постоянно растет и эта цифра будет только увеличиваться.

"Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек", – заявил Геращенко.

Читайте такжеВ Раде назвали условие массового закрытия школ и детсадов на карантин

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
  • За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
карантин Антон Геращенко карантин в Украине карантин новости карантин выходного дня локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали срокиЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19 Степанов назвал главную ошибку при лечении коронавирусаСтепанов назвал главную ошибку при лечении коронавируса ​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине Врач назвал эффективную альтернативу карантину выходного дняВрач назвал эффективную альтернативу карантину выходного дня
Следующий материал

Последние новости

09:05
Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях
09:01
Мультивитамины: ученые рассказали, на самом ли деле они полезны Видео
08:58
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Видео
08:48
Украинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего кармана мнение
08:23
Киев четвертый день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки Видео
Реклама
08:14
Баку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак" Видео
08:14
Новый антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки 14,5 тысячи человек Видео
07:59
Как Трамп попытается победить на выборах: Reuters выяснило стратегию республиканца Видео
07:45
Байден сделал еще один шаг к победе на выборах в США и пригрозил Трампу Видео
07:28
ВОЗ опровергла эффективность популярного препарата от COVID-19
07:14
Карантин выходного дня не спасет: врач объяснила неизбежность тотального локдауна Видео
06:58
Нормандский формат: Кравчук назвал условие для встречи "четверки"
06:56
Чумной флаг: почему инвесторы шарахаются от Украины мнение
06:39
По пути Лукашенко: эксперт оценил шансы на смену власти в России из-за обнуления сроков Путина Видео
06:34
Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине и сделал прогноз Видео
06:24
"Два шара": внучка Боярского показала свои достоинства в развратной позе
06:15
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
05:37
Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты
05:10
Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия Видео
04:42
Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых Видео
Реклама
04:30
Лекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмонией Видео
04:06
Военный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу
03:28
"Искусная пошлость": голая блогерша вызвала споры развратным фото
02:55
Всемирный день ребенка – стихи, проза и веселые открытки
02:12
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
01:33
Коронавирус у гипертоников: ученые предупредили об опасных последствиях Видео
00:53
В Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Видео
00:27
​Будут ли в Украине вакцинировать переболевших COVID-19: в МОЗ рассказали детали Видео
19 ноября, четверг
23:50
Что нельзя делать 20 ноября: приметы на Федотов день
23:03
В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19 Видео
22:57
Обмен пленными: Кравчук поведал о списке, который подготовила Украина
22:35
Шмыгаль припугнул мэров полным локдауном в Украине Видео
22:32
США вновь расширили санкции против России
22:21
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
22:01
Антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки более 13 тысяч человек Видео
21:52
"Подозревали COVID-19": украинка бросилась в окно, не дождавшись приема у врача Видео
21:50
Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал Видео
21:46
Сколько жертв от COVID-19 будет к концу года в Украине: озвучена шокирующая цифра Видео
21:44
Малюська объяснил, получится ли обжаловать в суде штраф за отсутствие маски Видео
21:28
Евросоюз выдвинул очередное громкое обвинение Путину
Реклама
21:28
Кульбида предупредил, что грозит Украине зимой Видео
21:22
"Лекарство от COVID-19, посланное пришельцами": океанографы засняли уникальное видео Видео
21:09
В самолете Зеленского передумали проводить интернет за 32 миллиона: куда направят деньги​
21:02
Врачи обнаружили один из триггеров мигрени Видео
20:56
Выяснилось, кого призовут в армию до конца года Видео
20:53
Мадс Миккельсен ответил на слухи о роли Гриндевальда
20:53
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:49
Дефицит йода: как распознать и эффективно лечить Видео
20:45
Астрологи назвали мастеров коротких романов Видео
20:28
Степанов рассказал, кто получит вакцину от COVID-19 в первую очередь Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять