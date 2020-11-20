30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун

В Украине растет число больных COVID-19 / УНИАН

Введенный в Украине карантин выходного дня является "полумерой", заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала ZIK, количество инфицированных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный карантин.

"Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее 3 недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", – сказал заместитель министра.

Геращенко напомнил, что уже сегодня количество больных коронавирусом постоянно растет и эта цифра будет только увеличиваться.

"Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек", – заявил Геращенко.

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