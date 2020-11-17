30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине

Коронавирус уже заразил более полумиллиона украинцев / Фото Reuters

Если отменить карантин в Украине, то заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки - ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", - отметил министр.

Он также добавил, что украинская молодежь все чаще тяжело переносит болезнь, наблюдаются осложнения.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.

Степанов добавил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Его ввели для того, чтобы уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

Читайте такжеЗаражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: