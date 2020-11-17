УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине

17 ноября 2020, 07:02

Такое ежедневное число новых зараженных приведет к коллапсу медицинской системы.

коронавирус
Коронавирус уже заразил более полумиллиона украинцев / Фото Reuters

Если отменить карантин в Украине, то заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки - ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", - отметил министр.

Он также добавил, что украинская молодежь все чаще тяжело переносит болезнь, наблюдаются осложнения.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.

Степанов добавил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Его ввели для того, чтобы уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

Читайте такжеЗаражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 545 689 человек. За сутки в Украине добавились еще +9 832 новых зараженных коронавирусом, умерли еще +94 пациента.
  • По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев снова лидировал в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За сутки в столице поставили +879 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных – 51 499 человек.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ч​ерез две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.

Минздрав коронавирус Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости карантин новости карантин выходного дня карантин 2020
Сейчас вы просматриваете новость «30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавирусаУничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства "Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19
Следующий материал

Последние новости

07:26
У Трампа сделали важное заявление о передачи власти в США
07:13
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
07:02
30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине Видео
06:55
Россия потерпела сокрушительное поражение в Молдове мнение
06:33
Генералы готовы начать свою игру: эксперт назвал последнюю надежду Лукашенко Видео
Реклама
06:02
Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября
05:29
"Сиси обнаженные": украинская блогер сделала интимное сэлфи
05:06
Почему Путин так любит Трампа: политолог дал ответ
04:31
Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Фото Видео
04:06
Заражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать Видео
03:40
Хитрый план Кремля по Карабаху: эксперты объяснили "кидок" Еревана Москвой Видео
02:58
Укол здоровья: ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях Видео
02:12
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
01:35
"Что так скромно": Тина Кароль свела с ума поклонников пикантным разрезом платья
00:54
Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы
00:50
В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса Видео
00:44
Миротворцы из РФ привезли в Нагорный Карабах Грады – СМИ Видео
00:23
​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​ Видео
00:19
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
16 ноября, понедельник
23:59
В Харькове украинский режиссер умер после избиения
Реклама
23:53
Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Видео
23:40
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:11
Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19
23:06
В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом Видео
22:39
В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса
22:32
Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды Видео
22:17
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
22:03
​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19 Видео
21:57
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч зараженных Видео
21:54
В Харькове в школе обнаружили боевой яд
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября
21:30
Супруги зверски изнасиловали парня с сайта знакомств
21:28
Врач назвала основные осложнения после коронавируса
21:22
Вакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИ
20:58
В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ Видео
20:57
Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов
20:38
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:29
Экс-генпрокурор Шокин оспорил закрытие дела против Байдена Видео
20:15
Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы
20:04
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
Реклама
20:01
Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме
19:57
​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​ Видео
19:51
В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками Видео
19:47
Украинец признан самым сильным человеком планеты Фото Видео
19:44
Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу Видео
19:27
"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме
19:24
В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке
19:00
Ученые предупредили о вспышке еще одной болезни после COVID-19
18:56
​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять