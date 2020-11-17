30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине

Такое ежедневное число новых зараженных приведет к коллапсу медицинской системы.
Если отменить карантин в Украине, то заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на ICTV.
По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.
"Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки - ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", - отметил министр.
Он также добавил, что украинская молодежь все чаще тяжело переносит болезнь, наблюдаются осложнения.
"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.
Степанов добавил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Его ввели для того, чтобы уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 545 689 человек. За сутки в Украине добавились еще +9 832 новых зараженных коронавирусом, умерли еще +94 пациента.
- По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев снова лидировал в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За сутки в столице поставили +879 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных – 51 499 человек.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.