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30 тысяч евро штрафа: президента Австрии поймали на нарушении карантина в ресторане

25 мая 2020, 00:48

Глава государства готов разделить с заведением все убытки в рамках закона.

Александер Ван дер Беллен
Александер Ван дер Беллен готов отвечать за нарушение карантина / Фото: Reuters

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ночь на 24 мая с супругой и приятелями нарушил правила карантина, поскольку находился в ресторане после официально разрешенного времени, что зафиксировала полиция.

Как информирует издание Kurier, по закону в Вене можно находится в заведениях только до 23:00, а после этого времени официантам запрещено обслуживать клиентов.

Президента и его жену полиция застукала в итальянском ресторане Sole в центре Вены в 00:20, на столе у них стояли напитки, что было расценено, как нарушение карантинных мер. За это владельцу заведения грозит штраф в размере 30 000 евро. Однако глава государства заявил, что готов взять на себя все штрафные санкции и оплатить.

"Я впервые выбрался поесть с двумя друзьями и моей женой с тех пор, как начал действовать карантин. Мы заболтались и, к сожалению, забыли про время. Мне очень жаль. Это было ошибкой", — написал он в Twitter.

Читайте такжеВ Австрии фермер закрыл из-за коронавируса 15 работников из УкраиныПрезидент добавил, что, если хозяин заведения в результате инцидента понесет какие-либо убытки, "отвечать за это" будет глава государства.

"Федеральный президент постоянно гостит у меня, равно как и многие артисты. Он ужинал рыбой. Я не нарушил закон — ровно в 23:00 мы подали напитки и закрылись. После этого президент беседовал с супругой снаружи на крытой веранде. Поначалу и я был вместе с ними", — заявил директор ресторана.

Решение о штрафе будут принимать власти австрийской столицы.

Как ранее сообщалось, иностранные туристы и граждане других государств смогут свободно посещать Испанию с июля 2020 года.

Напомним, представители Европейской комиссии выпустили рекомендации по открытию внутренних границ ЕС, ранее заблокированных по причине пандемии коронавируса.

Новости Австрии карантин Александер Ван дер Беллен штраф
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