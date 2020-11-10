"5 дней одним шприцем колола": появились фото, как лечат COVID-19 в Харькове

Коронавирус в Харькове - появились жуткие фото условий в больнице / kupyansknews

Коронавирус в Украине продолжает заражать людей десятками тысяч. Тем временем условия лечения коронавирусных пациентов, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

В сеть выложили фото того, что происходит в 22-й Харьковской областной клинической инфекционной больнице. При этом очевидец описал, как происходит лечение больных с COVID-19.

"У меня медсестричка попросила шприц, потому что в соседней палате лежала бабушка, и она ей 5 дней одним шприцем колола лекарства, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы. Медсестры тогда получали 6000 в месяц, и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек", – описал пациент условия в клинике.

Читайте такжеЛечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствияНа снимках видно, что палаты (особенно санузлы) находятся в плачевном состоянии. Кроме того, в Телеграмм-канале выложили фото, которые свидетельствуют, что отделения больницы в пгт Купянск-Узловой Харьковской области закрыты – в то время как чиновники жалуются, что некуда размещать пациентов.

"Есть два пустые закрытые отделения больницы, ненужные при том, что в Купянской больнице перегруженное инфекционное отделение, вот вам и реформа медицинская. Дорогие власти, обратите внимание на пустые больницы своей страны – и будет где лечиться, и кому", – отмечается в сообщении.

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