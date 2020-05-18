Хабиб Нурмагомедов сообщил о тяжелом состоянии отца, заболевшего Covid-19

Абдулманал Нурмагомедов заразился коронавирусом / Фото: Спорт-Экспресс

Боец смешанных единоборств, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца диагностировали коронавирус, который дал осложнения в виде пневмонии, и состояние тренера крайне тяжелое.

В Instagram спортсмен записал видеообращение, в котором призвал жителей республики отметить праздник Ураза-Байрам дома.

"У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Много людей заболело, очень много людей умерло", — заявил он.

По словам Хабиба, около 20 его родственников инфицированы Covid-19, есть погибшие. Он подтвердил, что коронавирус выявлен у его отца, что стало причиной его тяжелого состояния.

"Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Это вирус дал ему осложнение на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое", - отметил Нурмагомедов.

Как ранее сообщалось, Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского бойца и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — вышел из состояния комы.

Напомним, ранее Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц города Махачкала 25 апреля 2020 года с диагнозом "вирусная пневмония". Затем его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось и, при этом, он отказывался сдавать анализ на китайский коронавирус. Нурмагомедова экстренно доставили в военный госпиталь в Москве.