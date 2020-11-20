"Ад" в больницах: волонтер рассказала о катастрофе с COVID-19 в Украине

В больницах сложилась критическая ситуация с коронавирусом / УНИАН

В Украине сложилась катастрофическая ситуация с нехваткой кислорода в больницах на местах, где лечат пациентов с коронавирусом, рассказала известный волонтер Леся Литвинова.

По ее словам, зачастую больных даже с сатурацией 70 не берут в больницы, говорится в материале ТСН.

"Мама пенсионерка, подтвержденный COVID-19, заболела 6 ноября. Ждем место в больнице. Пока находится дома на изоляции. Мы в городе Белая Церковь. Не может дышать, у нее астма. Пульсоксиметр показывает уровень кислорода 70. Врач сказал, что надо дышать кислородом. есть ли у вас аппараты?". Я ее спрашиваю: "С такой сатурацией вас не берут в больницу?". Она пишет: "Нет мест. Мы согласны в Тетиев, мест нет", - рассказывает Литвинова.

По ее словам, подобная ситуация с кислородными концентраторами также сложилась в Черкасской инфекционной больнице.

Читайте также"Сведет в могилу": врач предупредил об опасности дистанционного лечения COVID-19"Мы с врачами пришли к общему мнению, что да, конечно, концентраторы в больницы — это в принципе ненормально. Так быть не должно. Так быть не может. там не выдерживают проводки, концентраторы нужно обрабатывать, там нужно менять фильтры — об этом никто не думает. Это затыкание дыр. Кроме того, если я помогу одной больнице, я буду помогать не только пациентам дома, но и всем больницам в стране", - поясняет волонтер.

По словам Литвиновой, ситуация, когда в больницах не хватает кислорода не единична, такое происходит и в других больницах, особенно в регионах.

"Если в Киеве еще как-то вопросы решаются, то, что происходит на периферии, это, извините, пожалуйста, ад", — резюмировала волонтер.

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