"Ад" в больницах: волонтер рассказала о катастрофе с COVID-19 в Украине

На периферии украинцы с Covid-19 умирают в больницах без кислорода.
В Украине сложилась катастрофическая ситуация с нехваткой кислорода в больницах на местах, где лечат пациентов с коронавирусом, рассказала известный волонтер Леся Литвинова.
По ее словам, зачастую больных даже с сатурацией 70 не берут в больницы, говорится в материале ТСН.
"Мама пенсионерка, подтвержденный COVID-19, заболела 6 ноября. Ждем место в больнице. Пока находится дома на изоляции. Мы в городе Белая Церковь. Не может дышать, у нее астма. Пульсоксиметр показывает уровень кислорода 70. Врач сказал, что надо дышать кислородом. есть ли у вас аппараты?". Я ее спрашиваю: "С такой сатурацией вас не берут в больницу?". Она пишет: "Нет мест. Мы согласны в Тетиев, мест нет", - рассказывает Литвинова.
По ее словам, подобная ситуация с кислородными концентраторами также сложилась в Черкасской инфекционной больнице.
Читайте также"Сведет в могилу": врач предупредил об опасности дистанционного лечения COVID-19"Мы с врачами пришли к общему мнению, что да, конечно, концентраторы в больницы — это в принципе ненормально. Так быть не должно. Так быть не может. там не выдерживают проводки, концентраторы нужно обрабатывать, там нужно менять фильтры — об этом никто не думает. Это затыкание дыр. Кроме того, если я помогу одной больнице, я буду помогать не только пациентам дома, но и всем больницам в стране", - поясняет волонтер.
По словам Литвиновой, ситуация, когда в больницах не хватает кислорода не единична, такое происходит и в других больницах, особенно в регионах.
"Если в Киеве еще как-то вопросы решаются, то, что происходит на периферии, это, извините, пожалуйста, ад", — резюмировала волонтер.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
- За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.