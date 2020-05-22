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Украина перешла на адаптивный карантин: что меняется

22 мая 2020, 10:00

На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий.

Карантин, Киев
В Украине ввели адаптивный карантин / УНИАН

С пятницы, 22 мая, Украина переходит на адаптивную модель карантина из-за пандемии коронавируса.

Как говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров, с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19 с 22 мая до 22 июня 2020 на всей территории Украины (перечислены все области, АРК, Киев и Севастополь), с учетом эпидемической ситуации в регионе, продлено действие карантина.

При этом на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий, согласно ранее анонсированному Минздравом плану.

Основные пункты решения о введении в Украине адаптивного карантина:

  • Решением Кабмина ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций;
  • Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе;
  • Признаками ослабления карантина установлены, как и анонсировалось,: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в выделенных для борьбы с COVID-19 менее 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • Согласно постановлению, при наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия;
  • С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады;
  • С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта;
  • С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов;
  • С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Напомним, 20 мая Кабинет министров на своем заседании принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.

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