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Адаптивный карантин: Ляшко уточнил нововведения в "цветных" зонах

Усиливать ограничительные меры будут, если показатель заболеваемости ухудшается пять дней подряд.

23 июля 2020, 07:42
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко рассказал, как будет работать адаптивный карантин с августа/ segodnya.ua

С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать иначе. В частности, усиливать ограничительные меры будут, если показатель заболеваемости ухудшается пять дней подряд.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

Он напомнил, что в зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - сказал главный санврач.

При этом ослабление карантина в Украине будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

"И если есть красная зона, то она длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области этот регион не уменьшит и не перейдет или в оранжевую, или в желтую, или в зеленую. И тогда, как три дня мы видим, что уже показатель лучше, мы тогда переводим этот район в другую зону", - сказал Ляшко.

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Как сообщал Главред, ранее стало известно, что правительство продлевает противоэпидемиологические меры на территории Украины фактически до осени. Страна будет жить в режиме адаптивного карантина до 31 августа.

Напомним, по состоянию на среду, 22 июля, в Украине были зафиксированы 60 995 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 21 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +829.

Жертвами COVID-19 стали 1 534 человека (+16 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 33 172 человек (+973 за сутки).

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