"Агрессивный вирус": назван район Киева, который сильнее всех "атаковал" Covid-19

За сутки больше всего больных коронавирусом в Киеве обнаружили в Деснянском районе / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко поделился, что во вторник, 13 октября, больше всего инфицированных "агрессивным" коронавирусом Covid-19 в столице нашли в Деснянском районе.

Коронавирус в Киеве 13 октября в Деснянском районе диагностировали у более 90 человека, сообщил глава столицы в своем канале в Telegram.

Градоначальник добавил, что вчера в ТОП-3 самых "зараженных" коронавирусом районов столицы также попали Оболонский и Дарницкий районы.

Коронавирус в Киеве по районам – где вчера нашли больше всего заболевших:

Деснянский район – 91 инфицированный;

Оболонский район – 61 инфицированный;

Дарницкий район – 59 инфицированных.

За сутки больше всего больных коронавирусом в Киеве обнаружили в Деснянском районе / t.me/vitaliy_klitschko

"Вирус агрессивный и распространяется стремительно. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности!..", – предупредил мэр.

Ранее в СНБО сообщили, что коронавирус в Киеве 13 октября диагностировали у 422 человек, скончался 21 инфицированный (новый суточный антирекорд), а выздоровели 268 пациентов.