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"Агрессивный вирус": назван район Киева, который сильнее всех "атаковал" Covid-19

14 октября 2020, 14:04

В одном из районов столицы во вторник Covid-19 нашли у более 90 человек.

Вчера больше всего больных коронавирусом в Киеве обнаружили в Деснянском районе – Коронавирус Киев по районам
За сутки больше всего больных коронавирусом в Киеве обнаружили в Деснянском районе / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко поделился, что во вторник, 13 октября, больше всего инфицированных "агрессивным" коронавирусом Covid-19 в столице нашли в Деснянском районе.

Коронавирус в Киеве 13 октября в Деснянском районе диагностировали у более 90 человека, сообщил глава столицы в своем канале в Telegram.

Градоначальник добавил, что вчера в ТОП-3 самых "зараженных" коронавирусом районов столицы также попали Оболонский и Дарницкий районы.

Коронавирус в Киеве по районам – где вчера нашли больше всего заболевших:

  • Деснянский район – 91 инфицированный;
  • Оболонский район – 61 инфицированный;
  • Дарницкий район – 59 инфицированных.
Вчера больше всего больных коронавирусом в Киеве обнаружили в Деснянском районе – Коронавирус Киев по районам
За сутки больше всего больных коронавирусом в Киеве обнаружили в Деснянском районе / t.me/vitaliy_klitschko

"Вирус агрессивный и распространяется стремительно. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности!..", – предупредил мэр.

Ранее в СНБО сообщили, что коронавирус в Киеве 13 октября диагностировали у 422 человек, скончался 21 инфицированный (новый суточный антирекорд), а выздоровели 268 пациентов.

  • Справка. В марте 2020 года была объявлена пандемия коронавируса. В Украине, в частности и в Киеве, был введен карантин.
  • Украинское государство разделено на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина.
  • С 12 октября столица переместилась из желтой карантинной зоны в оранжевую. Позже Кабмин снова продлил карантин и изменил некоторые его правила.

Виталий Кличко коронавирус в Киеве коронавирус статистика Коронавирус в Киеве по районам
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