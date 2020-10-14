"Агрессивный вирус": назван район Киева, который сильнее всех "атаковал" Covid-19

В одном из районов столицы во вторник Covid-19 нашли у более 90 человек.
Мэр Киева Виталий Кличко поделился, что во вторник, 13 октября, больше всего инфицированных "агрессивным" коронавирусом Covid-19 в столице нашли в Деснянском районе.
Коронавирус в Киеве 13 октября в Деснянском районе диагностировали у более 90 человека, сообщил глава столицы в своем канале в Telegram.
Градоначальник добавил, что вчера в ТОП-3 самых "зараженных" коронавирусом районов столицы также попали Оболонский и Дарницкий районы.
Коронавирус в Киеве по районам – где вчера нашли больше всего заболевших:
- Деснянский район – 91 инфицированный;
- Оболонский район – 61 инфицированный;
- Дарницкий район – 59 инфицированных.
"Вирус агрессивный и распространяется стремительно. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности!..", – предупредил мэр.
Ранее в СНБО сообщили, что коронавирус в Киеве 13 октября диагностировали у 422 человек, скончался 21 инфицированный (новый суточный антирекорд), а выздоровели 268 пациентов.
- Справка. В марте 2020 года была объявлена пандемия коронавируса. В Украине, в частности и в Киеве, был введен карантин.
- Украинское государство разделено на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина.
- С 12 октября столица переместилась из желтой карантинной зоны в оранжевую. Позже Кабмин снова продлил карантин и изменил некоторые его правила.