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Академик назвал легкий способ лечения коронавируса

20 октября 2020, 10:37

Как пояснил ученый, плазма крови людей, перенесших коронавирус, является источником антител против этого возбудителя.

Коронавирус
Коронавирус можно лечить плазмой / УНИАН

Коронавирус 2020 убил в Украине 5786 человек по состоянию на 20 октября. Болезнь Covid-19 пока лечат симптоматически. Как заявил директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко, в лечении коронавирусной болезни плазма крови людей, переболевших COVID-19, может играть большую роль.

Об этом Комисаренко рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Если взять одну порцию крови – 400 миллилитров, – из нее можно сделать 3 дозы, которые могут спасти людей от коронавирусной инфекции", – сказал академик.

Как пояснил ученый, плазма крови людей, перенесших коронавирус, является источником антител против этого возбудителя.

"Ее можно применять либо просто в виде плазмы крови, либо в виде обогащенной фракции – имуноглобулиновой фракции", – добавил академик.

Отвечая на вопрос, почему в Украине до сих пор не используют такой способ лечения, Комисаренко сказал, что соответствующее разрешение не давал МОЗ.

"Я считаю, что это неправильно. Антитела надо было использовать сразу. Это донорская кровь, это элементарно и очень легко", – подчеркнул он.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

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