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Академик объяснил, поможет ли полный локдаун остановить коронавирус

18 ноября 2020, 08:20

Академик НАНУ Сергей Комиссаренко также ценил недавно введенный Кабмином в Украине карантин выходного дня.

коронавирус
Академик объяснил, поможет ли полный локдаун остановить коронавирус / Reuters

Руководитель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины и академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает ‒ пандемию китайского коронавируса нельзя победить жестким карантином.

Такое мнение ученый высказал в эфире канала Украина 24 ‒ комментируя карантин выходного дня и его возможное ужесточение. "Боюсь, что жестким карантином победить коронавирус нельзя. Думаю, что никто в это даже не верит. Что можно сделать и нужно делать — это уменьшить количество людей, которые инфицируются. Я лично против строгого карантина, против того, чтобы люди не ходили на работу", — считает академик.

Тем не менее Комиссаренко уверен, что успехов в борьбе с COVID-19 можно добиться при помощи соблюдения стандартных санитарных норм — ношения масок, физического дистанцирования, мытья рук.

При этом академик считает недавно введенный Кабмином в Украине карантин выходного дня правильной мерой.

"В других странах считается, что количество людей, которые инфицируются, после карантина выходного дня или даже недели существенно уменьшается, то есть это работает на пользу здоровья и жизни людей", — пояснил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ч​ерез две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
  • Чиновника также обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.
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