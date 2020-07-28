Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом / Reuters

Во вторник, 28 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирус "на ногах".

Об этом сообщает БелТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", — сказал он.

При этом Лукашенко уточнил, что такое заключение вчера сделали врачи.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеНикаких волн: в ВОЗ признали, что у коронавируса нет сезонностиНапомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что не исключает искусственный характер появления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Беларусь 1".

По его словам, болезнь могли разработать специально, чтобы "столкнуть лбами" крупные государства.

"То есть, не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир? Чтобы "пристегнуть" к себе другие страны? Основа - экономика. Нужны рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие", - рассказал он.