Американские медики спрогнозировали апокалиптическую осень-2020

В США медики рассказали об апокалиптической осени / Reuters

Коллектив американских медиков прогнозирует осень "апокалиптического" размаха в США ‒ поскольку ожидает максимальное усиление пандемии китайского коронавируса.

Об этом сообщают журналисты портала CNN.

"Мне жаль это говорить. Это происходит, потому что мы вновь открываем школы и колледжи в местах с большим числом случаев и потому что федеральные власти не говорят людям носить маски и соблюдать другие предосторожности", ‒ заявил доктор медицины Питер Хотез (декан одного из факультетов Медицинского университета в Хьюстоне, штат Техас).

С ним согласна и Джоанна Мараззо ‒ директор отделения инфекционных заболеваний Университета штата Алабама). По ее словам, число случаев заражения китайского коронавируса существенно вырастет осенью 2020 года из-за усталости людей от эпидемических ограничений.

Кроме того, по ее мнению, свою негативную лепту вносят фейки с противоречащими друг другу сообщениями о действии вируса и его способности распространяться.

Согласно данным ученых из Института имени Джонса Хопкинса, в 28 штатах США не прекращается увеличиваться число новых случаев Covid-19. На данный момент в них коронавирусная инфекция официально диагностирована у 6,8 млн людей (200 тысяч скончалось от последствий).

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