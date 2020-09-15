Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса

Препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса среди мышей и хомяков.
Коронавирус 2020 выявили у 29 миллионов человек в мире, при этом жертвами коронавирусной болезни стали 925 тысяч человек. Человечество застыло в ожидании вакцины. В то же время ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 даже при минимальной дозировке.
Новое исследование опубликовано в научном журнале Cell.
По информации ученых, речь идет о белковом соединении, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.
Эксперты отметили, что данный препарат был обнаружен методом быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса. В организм патоген способен проникнуть именно через данное вещество. После белкового соединения с иммуноглобулином образуется препарат Ab8.
Исследователи особо подчеркнули, что данный препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса среди мышей и хомяков.
Также ученые пришли к выводу, что обнаруженное вещество наделено способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.
При этом молекулы не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.
Пандемия коронавируса – о чем говорилось ранее:
- Известный ученый, вирусолог, профессор Хендрик Штрек заявил, что надеяться на то, что очень быстро пандемия закончится, не стоит. Коронавирус может остаться частью нашей повседневной жизни на последующие три года и не исчезнет, даже если будет найдена вакцина.
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- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.