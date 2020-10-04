Американские ученые назвали еще одно тяжелое осложнение коронавируса

Врачи обнаружили 16 случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов в США и Британии в возрасте от 21 по 50 лет.
Коронавирус 2020 выявили в мире у 35 миллионов человек, в то же время число жертв Covid-19 превышает миллион. При этом все люди болеют по-разному и испытывают непохожие симптомы. Кроме того, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что коронавирус начал проявляться у взрослых иначе, и теперь им тоже грозит мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, ранее поражавший только детей.
Об этом говорится на сайте центра.
По словам исследователей, синдром возникает как тяжелое осложнение COVID-19, у больных начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.
Врачи обнаружили 16 случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов в США и Британии в возрасте от 21 по 50 лет. Из них десять пациентов попали в реанимацию, еще двое умерли.
Отмечается, что пациенты жаловались на аритмию, температура у них была повышенной, но только у половины больных проявились симптомы респираторного заболевания.
Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
- Специалисты из Университета Дуйсбург-Есен в Германии заявили, что пожилые люди страдают от тяжелого течения COVID-19 из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.