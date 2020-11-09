"Ампутации каждый день": врач назвал типичное осложнение при COVID-19

У пациентов с коронавирусом образуются тромбы / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 50 миллионов человек. Но люди болеют по-разному: одни - в легкой форме, а других спасают в реанимации. При COVID-19 у пациентов образуются тромбы, из-за которых медикам приходится проводить ампутации конечностей.

"Тромб в голове — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день", — рассказал врач московской клинической больницы №15 имени Филатова Виктор Аносов, сообщает Новая газета.

Причем, по его словам, тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.

"D-димер, который показывает склонность организма к тромбообразованию, — в норме 1–2, 500 максимум, у наших 1000, 3000, 7000!" — отметил врач.

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