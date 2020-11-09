"Ампутации каждый день": врач назвал типичное осложнение при COVID-19

Тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 50 миллионов человек. Но люди болеют по-разному: одни - в легкой форме, а других спасают в реанимации. При COVID-19 у пациентов образуются тромбы, из-за которых медикам приходится проводить ампутации конечностей.
"Тромб в голове — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день", — рассказал врач московской клинической больницы №15 имени Филатова Виктор Аносов, сообщает Новая газета.
Причем, по его словам, тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.
"D-димер, который показывает склонность организма к тромбообразованию, — в норме 1–2, 500 максимум, у наших 1000, 3000, 7000!" — отметил врач.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
Автор: Адриана Бубновская