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Анита Цой попала в больницу с коронавирусом купив билет в Ухань

Российская певица Анита Цой, которая вступилась за Льва Лещенко из-за коронавируса, сама заразилась смертельной болезнью.

30 июня 2020, 14:43
Анита Цой
Анита Цой заболела коронавирусом / Пресс-служба

Анита Цой была срочно госпитализирована в одну из московских больниц, где у нее обнаружили смертельный коронавирус Covid-19.

О том, что Аниту Цой увезли в больницу с коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь артистки Анна Кружель, пишет РИА Новости..

Российское издание утверждает, что диагноз исполнительнице был поставлен в одной из московских клиник после госпитализации.

Однако пока что неизвестно, где именно Цой подхватила смертельную заразу.

Отметим, что во время последнего участия в шоу Comment Out Анита Цой отказалась писать комментарий Агате Муцениеце, и в наказание ее заставили купить билеты на самолет в город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса.

Удивительно, что еще на выходных с Анитой Цой все было хорошо - она записывала свой блог как ни в чем не бывало.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович, который выступает против прививок, заразился коронавирусом после организованного им же публичного мероприятия без социальной жистанции.

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