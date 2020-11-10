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Антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 11 тысяч новых больных

10 ноября 2020, 08:15

Общее число инфицированных коронавирусом в стране составило почти 480 тысяч человек.

Коронавирус
Коронавирус с новой силой атакует Украину / УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине установил новый антирекорд - за сутки поставили +10 842 новых диагноза. Заболели в том числе 410 детей и 445 медработников.

По состоянию на вторник, 10 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 479 197 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 756 человек. За сутки умер еще +191 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 214 657 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +5514 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 10 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Сколько больных коронавирусом по регионам

  • г. Киев - 45667 случаев;
  • Винницкая область - 12 765 случаев;
  • Волынская область - 16 821 случай;
  • Днепропетровская область - 18324 случая;
  • Донецкая область - 14 578 случаев;
  • Житомирская область - 19 616 случаев;
  • Закарпатская область - 17 620 случаев;
  • Запорожская область - 14 693 случая;
  • Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
  • Киевская область - 21 038 случаев;
  • Кировоградская область - 3204 случая;
  • Луганская область - 4643 случая;
  • Львовская область - 34 304 случая;
  • Николаевская область - 10 787 случаев;
  • Одесская область - 29 336 случаев;
  • Полтавская область - 12 723 случая;
  • Ровенская область - 22 622 случая;
  • Сумская область - 15 297 случаев;
  • Тернопольская область - 22 389 случаев;
  • Харьковская область - 44 466 случаев;
  • Херсонская область - 5833 случая;
  • Хмельницкая область - 20 328 случаев;
  • Черкасская область - 10 919 случаев;
  • Черновицкая область - 25 835 случаев;
  • Черниговская область - 10 335 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в мире – статистика 10 ноября

По состоянию на утро вторника коронавирус в мире заразил уже 50 913 451 жителя планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 263 089 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 10 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

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