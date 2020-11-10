Антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 11 тысяч новых больных

Общее число инфицированных коронавирусом в стране составило почти 480 тысяч человек.
Коронавирус 2020 в Украине установил новый антирекорд - за сутки поставили +10 842 новых диагноза. Заболели в том числе 410 детей и 445 медработников.
По состоянию на вторник, 10 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 479 197 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 756 человек. За сутки умер еще +191 пациент.
Выздоровели с начала эпидемии 214 657 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +5514 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
Сколько больных коронавирусом по регионам
- г. Киев - 45667 случаев;
- Винницкая область - 12 765 случаев;
- Волынская область - 16 821 случай;
- Днепропетровская область - 18324 случая;
- Донецкая область - 14 578 случаев;
- Житомирская область - 19 616 случаев;
- Закарпатская область - 17 620 случаев;
- Запорожская область - 14 693 случая;
- Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
- Киевская область - 21 038 случаев;
- Кировоградская область - 3204 случая;
- Луганская область - 4643 случая;
- Львовская область - 34 304 случая;
- Николаевская область - 10 787 случаев;
- Одесская область - 29 336 случаев;
- Полтавская область - 12 723 случая;
- Ровенская область - 22 622 случая;
- Сумская область - 15 297 случаев;
- Тернопольская область - 22 389 случаев;
- Харьковская область - 44 466 случаев;
- Херсонская область - 5833 случая;
- Хмельницкая область - 20 328 случаев;
- Черкасская область - 10 919 случаев;
- Черновицкая область - 25 835 случаев;
- Черниговская область - 10 335 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в мире – статистика 10 ноября
По состоянию на утро вторника коронавирус в мире заразил уже 50 913 451 жителя планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 263 089 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. За сутки коронавирус в Украине заразил +8 687 человек.
- 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский заразился коронавирусом.
- 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель.
- Также в Украине вводят второй этап реагирования на COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.