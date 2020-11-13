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Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек

13 ноября 2020, 08:27

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 512 тысяч человек.

Коронавирус
Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +11 787 человек, в том числе 388 детей и 555 медработников. По состоянию на пятницу, 13 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 512 652 человека.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 317 человек. За сутки умерли еще +172 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 233 849 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 155 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 13 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

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Коронавирус в мире – статистика 13 ноября

По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 52 733 290 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 293 183 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания и Великобритания.

Коронавирус в мире - статистика 13 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – последние новости:

По состоянию на четверг, 12 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 500 865 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки +11 057 человек, установив таким образом антирекорд.

В Украине официально ввели карантин выходного дня. Правительство опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.​

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