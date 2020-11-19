Антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки более 13 тысяч человек

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 583 510 человек.
Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +13 357 человек - это новый рекорд поставленных диагнозов за сутки. Заразились в том числе 539 детей и 673 медработника.
По состоянию на четверг, 19 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 583 510 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 369 человек. За сутки умерли еще +257 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 266 479 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +7400 украинцев.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
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Автор: Анна Багрий