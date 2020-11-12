Антирекорд: коронавирус впервые заразил за сутки более 11 тысяч украинцев и пересек "красную" линию

Коронавирус в побороли более 227 тысячи украинцев / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +11 057 человек, в том числе 428 детей и 564 медработника. По состоянию на четверг, 12 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 500 865 человек.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 145 человек. За сутки умерли еще +198 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 227 694 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа + 6 235 украинцев.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

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Коронавирус в мире – статистика 12 ноября

По состоянию на утро четверга коронавирус в мире заразил уже 52 069 683 жителя планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 284 457 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 12 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – последние новости:

По состоянию на среду, 11 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек. За сутки заразились еще +10 611 человек, в том числе 350 детей и 493 медработника.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.​

Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.

Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.