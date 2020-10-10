Антирекорд коронавируса: за сутки госпитализировали почти тысячу украинцев с Covid-19

9 октября было госпитализировано 990 человек с коронавирусом / УНИАН

В пятницу, 9 октября, в Украине было госпитализировано рекордное количество больных коронавирусной инфекцией - 990 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 10 октября.

"Было госпитализировано 990 человек, и это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости", - сказал глава Минздрава.

За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов Covid-19. Болезнь диагностировали в том числе у 311 детей и 203 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 16 142 ребенка и 17 596 медработников.

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