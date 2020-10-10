Антирекорд коронавируса: за сутки госпитализировали почти тысячу украинцев с Covid-19

В Украине поставили еще +5728 новых диагнозов Covid-19.
В пятницу, 9 октября, в Украине было госпитализировано рекордное количество больных коронавирусной инфекцией - 990 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 10 октября.
"Было госпитализировано 990 человек, и это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости", - сказал глава Минздрава.
За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов Covid-19. Болезнь диагностировали в том числе у 311 детей и 203 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 16 142 ребенка и 17 596 медработников.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов Covid-19.
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине заболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
- 9 октября в Украине вновь обновили карантинные зоны. Решение вступит в силу уже с 12 октября.В "красную зону" карантина попали Канев и Сумы.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
Автор: Анна Багрий