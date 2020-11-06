Антирекорд в Киеве: впервые за сутки нашли больше тысячи зараженных коронавирусом

За минувшие 24 часа поставили 1 002 новых диагноза COVID-19.
За минувшие 24 часа обнаружены +1 002 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.
По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице зафиксировали уже 42 375 пациентов с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 841 киевлянина.
За сутки выздоровели +1449 человек. В общем, коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.
По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в столице нашли 983 новых случая заражения COVID-19. Это был предыдущий рекорд по числу заражений за сутки.
По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
Коронавирус 2020 - последние новости:
- Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +9721 человека. По состоянию на пятницу, 6 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 440 188 человек.
- Врач-иммунолог Алла Волоха назвала реальное число больных коронавирусом в Украине. По ее словам, зараженных коронавирусом около миллиона человек.
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- Врач дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19: "Пока все не вымрут". Власть не справилась с задачей подготовки армии врачей на всех уровнях, считает Андрей Пеньков.
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Автор: Анна Багрий