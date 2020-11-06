Антирекорд в Киеве: впервые за сутки нашли больше тысячи зараженных коронавирусом

Коронавирус в Киеве заражает все больше людей / УНИАН

За минувшие 24 часа обнаружены +1 002 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.

По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице зафиксировали уже 42 375 пациентов с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 841 киевлянина.

За сутки выздоровели +1449 человек. В общем, коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 6 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в столице нашли 983 новых случая заражения COVID-19. Это был предыдущий рекорд по числу заражений за сутки.

По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.

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