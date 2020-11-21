Антирекорд второй день подряд: в Украине за сутки 14 580 новых случаев COVID-19

коронавирус / Фото Reuters

Согласно данным на субботу, 21 ноября, коронавирус в Украине за последние 24 часа диагностирован еще у 14 580 украинцев. В общей сложности на территории страны установлено число инфицированных составляет 612 665 человек.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook, среди всех заразившихся за сутки заболело 610 детей и 590 работников медицинской сферы.

Госпитализированы – 1 761 человек

Выздоровели – 77 989 человек

Погибли – 215 человек

Количество тестов за сутки – 71 949 (ПЦР – 45 508, ИФА – 26 441)

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