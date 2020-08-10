Антонио Бандерас заболел коронавирусом в 60 лет

Антонио Бандерас / Instagram

Антонио Бандерас подхватил коронавирус к своему дню рождения 60 лет.

Испанская звезда Голливуда Антонио Бандерас признался, что болен смертельной китайской заразой.

"Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие после карантина, имея положительный результат теста на COVID-19, вызванный коронавирусом", - написал он в Instagram.

Он отметил, что надеется выздороветь от инфекции, которой страдают сейчас миллионы людей.

"Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы начать придавать смысл моим недавно пройденным 60 годам, в которые я приезжаю, полный желания и иллюзий. Всех крепко обнимаю. Антонио Бандерас", - добавил Бандерас.

Напомним, что Антонио Бандерас попадает в возрастную группу риска по заболеванию и осложнениям по коронавирусу.

Антонио Бандерас стал особо известен после фильма Родригеса Отчаянный.

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