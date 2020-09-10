"Апокалиптический сценарий": Степанов рассказал, вернется ли Украина к жесткому карантину

Степанов оценил шансы ужесточения карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине заразил более 145 тысяч людей, однако Министерство здравоохранения не планирует ужесточать карантин на территории всей страны.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Сніданок з 1+1.

"Мы считаем, что та модель, которая сейчас есть в условиях адаптивного карантина, в зависимости от базовых принципов (уровень заболеваемости и заполненность коек), работает. Например, растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской и Запорожской. Зачем там вводить жесткий карантин", - отметил министр.

По словам Степанова, жесткий карантин в Украине все же могут ввести – это произойдет в том случае, если заболеваемость симметрично будет расти во всех регионах Украины. При этом такой сценарий развития событий глава Минздрава назвал апокалиптическим.

"Если во всей стране, во всех городах, по всем районам одновременно в течение 14 дней количество заболевших людей будет превышать показатели, а заполненность коек будет более 75 процентов. Мы говорим так: от 50 тысяч одновременно в больницах: 50 тысяч - это те дополнительные места, которые мы хотим вводить", - сказал Степанов.

Карантин в Украине – что было ранее: