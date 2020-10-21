AstraZeneca продолжит испытания вакцины от Covid-19 несмотря на смерть добровольца

AstraZeneca продолжит испытания вакцины от Covid-19 / Reuters

В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca. Но испытания вакцины из-за этого случая не остановятся - компания AstraZeneca заявила, что испытания вакцины от Covid-19 в Бразилии продолжатся.

"Мы не можем комментировать отдельные случаи в продолжающемся испытании оксфордской вакцины, поскольку мы строго придерживаемся правил медицинской конфиденциальности и клинических испытаний, но мы можем подтвердить, что были соблюдены все необходимые процессы проверки", - заявили в компании AstraZeneca, сообщает NBC News.

По информации компании, по итогу изучения обстоятельств смерти 28-летнего волонтера не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний.

"Все значимые медицинские события тщательно оцениваются исследователями испытаний, независимым комитетом по мониторингу безопасности и регулирующими органами. Эти оценки не вызывают никаких опасений относительно продолжения текущего исследования", - подчеркнули в компании.

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