AstraZeneca продолжит испытания вакцины от Covid-19 несмотря на смерть добровольца

Испытания оксфордской вакцины от коронавируса из-за случая в Бразилии не остановятся.
В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca. Но испытания вакцины из-за этого случая не остановятся - компания AstraZeneca заявила, что испытания вакцины от Covid-19 в Бразилии продолжатся.
"Мы не можем комментировать отдельные случаи в продолжающемся испытании оксфордской вакцины, поскольку мы строго придерживаемся правил медицинской конфиденциальности и клинических испытаний, но мы можем подтвердить, что были соблюдены все необходимые процессы проверки", - заявили в компании AstraZeneca, сообщает NBC News.
По информации компании, по итогу изучения обстоятельств смерти 28-летнего волонтера не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний.
"Все значимые медицинские события тщательно оцениваются исследователями испытаний, независимым комитетом по мониторингу безопасности и регулирующими органами. Эти оценки не вызывают никаких опасений относительно продолжения текущего исследования", - подчеркнули в компании.
Оксфордская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- 13 сентября стало известно, что один из лидеров гонки за создание вакцины от COVID-19 компания AstraZeneca продолжит в Великобритании третью фазу испытания препарата от коронавируса AZD1222, который был разработан совместно с учеными Оксфордского университета. Работа с вакциной AstraZeneca признана безопасной.
- 9 сентября в AstraZeneca сделали заявление, согласно которому фармацевтическая компания приостанавливает испытание вакцины в третьей фазе по причине болезни одного из добровольцев. После этого была начата процедура изучения безопасности вакцины.